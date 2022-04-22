Поставки американских РСЗО на Украину уже начались — Нуланд
Нуланд заявила, что США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня
Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом украинскому изданию «Европейская правда» заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
«Системы РСЗО мы уже поставляем», — заявила Нуланд в интервью газете.
Замгоссекретаря добавила, что американская сторона работает с другими союзниками НАТО по увеличению поставок РСЗО на Украину. Говоря о боеспособности украинской авиации, Нуланд подчеркнула, что некоторые страны Североатлантического альянса уже поставляют Украине свои комплектующие. Это позволяет поднять в воздух больше украинских самолетов.
«Чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию», — подытожила Нуланд.
ВСУ обстреляли населенный пункт Новоайдар: в сторону поселка выпустили шесть снарядов из РСЗО БМ-30 «Смерч». Утром 19 апреля из РСЗО «Град» ударили по Донецку четырьмя 122-миллиметровыми снарядами.