Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом украинскому изданию «Европейская правда» заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Системы РСЗО мы уже поставляем», — заявила Нуланд в интервью газете.

Замгоссекретаря добавила, что американская сторона работает с другими союзниками НАТО по увеличению поставок РСЗО на Украину. Говоря о боеспособности украинской авиации, Нуланд подчеркнула, что некоторые страны Североатлантического альянса уже поставляют Украине свои комплектующие. Это позволяет поднять в воздух больше украинских самолетов.

«Чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию», — подытожила Нуланд.

ВСУ обстреляли населенный пункт Новоайдар: в сторону поселка выпустили шесть снарядов из РСЗО БМ-30 «Смерч». Утром 19 апреля из РСЗО «Град» ударили по Донецку четырьмя 122-миллиметровыми снарядами.