Мир 19 марта 2023, 14:15 Поставкам боеприпасов для Украины из ЕС предрекли серьезные проблемы FT: поставки боеприпасов Украине задержались из-за нехватки взрывчатки в ЕС U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Поставки боеприпасов из Евросоюза на Украину серьезно задерживаются из-за дефицита взрывчатки. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным источника, ЕС столкнулся с нехваткой тротила, пластиковой взрывчатки и пороха, из-за чего не сумеет произвести достаточное количество боеприпасов. Основной проблемой считают плохое состояние оборонной промышленности для полномасштабного военного производства.

Реклама

Кроме того, производители оружия предупредили, что такой повышенный спрос на их продукцию лишь спровоцирует резкий рост цен, но не поможет увеличить объемы выпуска. По итогам 2022 года стоимость боеприпасов в Евросоюзе в среднем выросла на 20%.

Реклама

«Для увеличения объемов производства потребуется как минимум три года. Большая часть заводов уже работает на пределе мощностей», — добавили авторы статьи.

Ранее политолог Данила Гуреев объяснил «360», что военно-промышленный комплекс Европы изначально не приспособлен для крупных конфликтов.