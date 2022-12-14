Мир 14 декабря 2022, 13:12 Поставка Украине ЗРК Patriot столкнет Россию с НАТО — сенатор Сенатор Джабаров: поставка на Украину ЗРК Patriot спровоцирует прямой конфликт РФ и НАТО

Читать 360tv в

США могут спровоцировать прямое столкновение между Россией и членами НАТО, если поставят Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал об этом РИА «Новости».

Он предупредил, что американские власти рискуют подтолкнуть страны к Третьей мировой войне. Владимир Джабаров предположил, что Штаты хотели запугать Россию, передав Вооруженных силам Украины ЗРК Patriot, но им это не удалось.

Реклама

«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot», — сказал сенатор.

Реклама

Высокопоставленные чиновники из Белого дома сказали CNN, что в течение недели власти одобрят поставку этих комплексов Украине. Информацию подтвердил в своем Twitter бывший генерал Марк Хертлинг, рассказало РИА ФАН. По его словам, на обучение работе с ними потребуются несколько месяцев, поэтому ВСУ не смогут сразу использовать новинку в бою. Публицист Иван Новоселов сказал «360», что России в любом случае нечего боятся — ЗРК Patriot не справились с простыми дронами и ракетами при столкновении Саудовской Аравии и Йемена.