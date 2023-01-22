Мир 22 января 2023, 10:59 Поставка танков Украине вызвала скандал в Германии Zeit: позиция канцлера Олафа Шольца по поставкам танков Украине вызвала скандал в Германии Википедия

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Правительство Германии не смогло прийти к единогласию по поводу поставок Украине передовых танков Leopard. Об этом написало издание Zeit.

По данным источника, среди депутатов возник скандал, потому что многие из них потребовали от канцлера Олафа Шольца определиться со своей позицией по Украине.

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«Вы должны объяснить, почему не хотите передавать танки Leopard украинской армии», — сказала руководитель комитета кабмина по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

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Ей ответил глава Социал-демократической партии ФРГ Рольф Мютцених, призвав осторожнее относиться к возможной эскалации обстановки на фронте в связи с поставками.

«Ваши заявления только накаляют обстановку. Германии необходимо в первую очередь руководствоваться здравым смыслом», — подчеркнул политик.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением, призвав немецкие власти поставить ВСУ танки Leopard. Они сказали, что танки помогут «остановить агрессию России».