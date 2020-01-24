«Поставим сколько надо»: Лукашенко рассказал об обещаниях США и ОАЭ по нефти

Лукашенко начал переговоры о поставках нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией. По его словам, страны готовы продать ему столько нефти, сколько ему надо.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что сейчас страна договаривается о закупке нефти со всеми основными участниками мирового рынка. Глава Минска назвал такие страны, как Саудовская Аравия, США и Объединенные Арабские Эмираты.

«Блестящие у меня с ними отношения. Говорят — сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Глава Минска также отметил, что Белоруссия уже тестирует новые маршруты поставок, чтобы оценить возможные потери в сравнении с российской нефтью.

«Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — сказал президент.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что Белоруссия готова закупать нефть по мировым ценам не у России, а у любой другой страны. По его мнению, такой шаг необходим, чтобы прозондировать почву на рынке и лично убедиться, что можно покупать не только российское сырье.