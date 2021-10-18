Поставили телегу впереди лошади: политолог объяснил, как НАТО наживается на российской угрозе

Решение России о закрытии представительства при НАТО является ответом на ситуацию в отношениях с Альянсом, которая осложняется не по вине РФ. Такое мнение в беседе с «360» высказал президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Ситуация с НАТО осложнялась ежемесячно, и не по вине России. Это связано с тем, что НАТО, понимая бесперспективность попыток „запугать“ Россию, пытается провести такую линию, что „мы очень нужны для защиты высшей демократии“, и дайте нам больше денег», — объяснил политолог.

Решение о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября, о котором объявил глава МИД Сергей Лавров, стало ответом на ситуацию с Альянсом, которая складывается и в политическом, и в военно-политическом отношении, отметил Подлесный.

«Вся эта так называемая российская угроза — для них это жупел, с помощью которого они пытаются наклонить своих налогоплательщиков — страны, входящие в блок, — для того, чтобы повысить сборы на нужды НАТО», — указал эксперт.

Попытки Запада доказать, что Россия инспирировала газовый кризис и извлекает из этого политические преимущества — это отголоски ситуации, которую уже осознали в Европе, «промахнувшись» с зеленой энергетикой, заявил Подлесный.

«Поставили телегу впереди лошади, не создав условия для перехода на зеленую энергетику, форсированно стали переходить», — объяснил он.

НАТО использует вражеский образ России для того, чтобы обвинить ее во всех проблемах.

«Они накаляют обстановку, и накал этой обстановки, если обобщить, имеет два направления. Первое — это решение политической задачи, то есть объяснить через образ врага Европы своим гражданам, что виноваты не они, а виновата во всем Россия. Во-вторых, им нужно сейчас во что бы то ни стало пополнять условный кошелек НАТО. И для этого, опять же, нужен образ врага», — пояснил Подлесный.

Альянс непременно ответит на решение России о закрытии представительства, по мнению эксперта.

«Скорее всего, это будет некое политическое заявление и очередные обвинения в том, что Россия пытается дестабилизировать, спекулировать и так далее. Как говорит наш президент, „с больной головы на здоровую“», — заключил политолог.