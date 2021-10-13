Украинские подростки избили девочку за долг в 35 рублей и поставили на колени

На Украине несколько подростков избили девочку за копеечный долг. Сначала они измывались над своей жертвой, заставили на коленях извиняться и угрожали расправой, если та кому-нибудь расскажет.

Расправу над школьницей учинили в городе Марганце Днепропетровской области. Снятое ими видео появилось в Telegram-каналах.

Подростки решили проучить 12-летнюю девочку из бедной семьи, которая задолжала одной из девушек 15 гривен, или порядка 35 рублей. Ее обманом заманили в квартиру, пообещав угостить тортом, унижали, били, а затем засняли на камеру извинения.

«Смотри, никому не говори — хуже будет», — предупредили девочку, которая, захлебываясь слезами, пообещала никому ничего не говорить.

Школьница, пишут в Сети, в свободное от учебы время продает на рынке выращенные на участке цветы. Денег на еду все равно не хватает.