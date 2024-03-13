Эксклюзив 13 марта 2024, 14:14 Постараться нагадить. Политолог объяснил активность беспилотников ВСУ Политолог Гуреев связал активность атак БПЛА ВСУ с проведением выборов в России РИА «Новости»

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Украина существенно нарастила чисто атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на регионы России в связи с предстоящим проведением президентских выборов в стране. Об этом «360» рассказал политолог Данила Гуреев.

«В российском сегменте скоро произойдут выборы. Украинская государственность пытается нагадить системе российских выборов. Все, что мы видим сегодня — не выполнение военных задач, а информационный фон и попытка перевести неудачи на поле боя в успехи», — сказал он.

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Политолог добавил, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем.

«В этих условиях Украина активно работает беспилотниками. Может сложиться ощущение, что ее ВПК воскрес. Но нет, страна длительное время готовилась к этому для создания определенного информационного повода», — добавил Гуреев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Утром в среду, 13 марта, Минобороны сообщило об уничтожении почти 60 беспилотных ударных дронов в небе над несколькими регионами страны.