13 февраля 2023, 17:50
Постановление Украины о продаже конфискованных активов сочли открытым грабежом
Представитель МИД Захарова назвала решение Украины о продаже российских активов грабежом
Украинские власти идут на открытый грабеж, принимая постановление, которое регулирует продажу конфискованных в стране российских активов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее официальный комментарий опубликовали в Telegram-канале ведомства.
«Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж», — отметила Захарова.
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По ее словам, украинским властям удалось опередить в этом даже своих западных наставников, которые хотя бы стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества.
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Дипломат напомнила методы нацистской Германии, которая тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе, не волнуясь о законности. Режим президента Украины Владимира Зеленского повторяет это.
Ранее Британия заявила о намерении конфисковать российские активы.
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
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