Мир 13 февраля 2023, 17:50 Постановление Украины о продаже конфискованных активов сочли открытым грабежом Представитель МИД Захарова назвала решение Украины о продаже российских активов грабежом РИА «Новости»

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Украинские власти идут на открытый грабеж, принимая постановление, которое регулирует продажу конфискованных в стране российских активов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее официальный комментарий опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж», — отметила Захарова.

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По ее словам, украинским властям удалось опередить в этом даже своих западных наставников, которые хотя бы стараются придумать какую-то законную формулу присвоения российского имущества.

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Дипломат напомнила методы нацистской Германии, которая тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе, не волнуясь о законности. Режим президента Украины Владимира Зеленского повторяет это.

Ранее Британия заявила о намерении конфисковать российские активы.