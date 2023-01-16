16 января 2023, 23:05
Постановку вопроса Еврокомиссии об отмене платы за пролет над Сибирью сочли неверной
Сенатор Косачев назвал неверной постановку вопроса ЕК об отмене платы за пролет над РФ
Еврокомиссия призвала Россию разрешить иностранным переводчикам летать над Сибирью бесплатно. Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сама постановка вопроса от отмене взимания платы является неверной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти», — написал сенатор.
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Он пояснил, что дело не в плате за возможность пролета над территорией. Речь идет о так называемых пульных соглашениях. Они представляют собой коммерческие договорные инструменты, часто встречающиеся в международной практике. Подобные соглашения заключали российские и иностранные авиакомпании, чьи самолеты летают по транссибирским маршрутам.
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Этот механизм работает с 1970-х годов и предусматривает взимание платы. Деньги зарубежные перевозчики платят за использование авиационной инфраструктуры во время пролета.
«Когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и (или) Россией», — пояснил Косачев.
Ранее глава генерального директората ЕК по транспорту Хенрика Хололея заявила, что России стоит отказаться от взимания платы с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью.
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