Мир 16 января 2023, 23:05 Постановку вопроса Еврокомиссии об отмене платы за пролет над Сибирью сочли неверной Сенатор Косачев назвал неверной постановку вопроса ЕК об отмене платы за пролет над РФ Unsplash

Читать 360tv в

Еврокомиссия призвала Россию разрешить иностранным переводчикам летать над Сибирью бесплатно. Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, сама постановка вопроса от отмене взимания платы является неверной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти», — написал сенатор.

Реклама

Он пояснил, что дело не в плате за возможность пролета над территорией. Речь идет о так называемых пульных соглашениях. Они представляют собой коммерческие договорные инструменты, часто встречающиеся в международной практике. Подобные соглашения заключали российские и иностранные авиакомпании, чьи самолеты летают по транссибирским маршрутам.

Реклама

Этот механизм работает с 1970-х годов и предусматривает взимание платы. Деньги зарубежные перевозчики платят за использование авиационной инфраструктуры во время пролета.

«Когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и (или) Россией», — пояснил Косачев.

Ранее глава генерального директората ЕК по транспорту Хенрика Хололея заявила, что России стоит отказаться от взимания платы с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью.