Мир 13 сентября 2023, 09:10 Пост главы Минобороны Японии занял Минору Кихара Генсек кабмина Хирокадзу: главой Минобороны Японии назначили Минору Кихару РИА «Новости»

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Новым министром обороны Японии стал 54-летний Минору Кихара. Как сообщил ТАСС, о назначении рассказал генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Ранее Кихара не работал в кабмине, но был советником премьера Фумио Кисиды по вопросам нацбезопасности. В 2013 году он также занимал пост парламентского заместителя министра обороны, а в 2016 году — замминистра финансов.

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Ранее Кисида сменил глав министерства иностранных дел и Минобороны во время перестановок в правительстве, оставив ключевую структуру кабмина и почти неизменный состав возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии.

Число женщин среди японский министров впервые достигло пяти. Обновленный список правительства представил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, который также сохранил свой пост.

Об отставке всего состава правительства Японии СМИ сообщили 13 сентября. Тогда же уточнили, что после формирования нового кабмина, его утвердит император Нарухито.