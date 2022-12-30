Мир 30 декабря 2022, 18:01 Пост главы МИД КНР занял китайский посол в США Цинь Ган

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На должность главы МИД Китая назначили китайского посла в США Цинь Гана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Данное решение о назначении нового главы приняли на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

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По данным газеты «Взгляд», предыдущий глава МИД Китая Ван И перестает занимать свой пост, он был министром внешнеполитического ведомства начиная с 2013 года.

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