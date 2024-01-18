Мир 18 января 2024, 18:45 Пост Борреля могут отдать премьеру Эстонии Politico: премьер Эстонии Каллас может сместить Борреля на посту главы ЕП Sandra Sebastian / Global Look Press

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Нынешнего главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля может сменить премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Это произойдет после грядущих выборов в Европейский парламент, написало Politico.

Авторы статьи выразили уверенность, что Урсула фон дер Ляйен останется на посту главы ЕК, а премьер Дании Метте Фредериксен займет место главы Евросовета. После этого Кая Каллас получит должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Такое распределение должностей объяснили географическим положением, где каждый из чиновников представит определенную часть Европы. По словам Каллас, государствам Восточной Европы нужно нарастить свой голос в Евросоюзе на фоне конфликта на Украине.

Европарламент ранее собрал 120 необходимых голосов под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза. До этого Орбан задал руководству Евросоюза неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС, поинтересовавшись, как они планируют поступить с новыми регионами России.