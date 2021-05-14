Президента Молдавии уличили в желании поссориться с Россией

Продвигаемая политика президента Молдавии Майи Санду свидетельствует о том, что ее основная цель рассориться с Россией ради Запада. Об этом в эфире телеканала ТВК-21 выступил лидер Партии коммунистов и бывший президент Молдавии Владимир Воронин. Запись программы доступна на Facebook.

Он подчеркнул, что после победы на президентских выборах Санду отправилась сначала в Румынию, а потом на Украину, проигнорировав районы родной страны. По словам Воронина, это очередное доказательство того, что действующая власть республики намерена все дальше увести Молдавию от России.

Воронин подчеркнул, что только новый парламент сможет стабилизировать сложившуюся в стране ситуации.

Бывший глава республики отметил, что на предстоящие выборы его партия объединилась вместе с социалистами. Воронин пояснил, что пошел на этот шаг, чтобы не допустить вхождения в республику войск НАТО.

«Это была главная причина, почему мы решили идти вместе с социалистами. На кону судьба Молдавии», — подчеркнул он.

Указы о роспуске действующего парламента и проведения новых выборов 11 июля 2021 года президент Молдавии Майя Санду подписала в конце апреля. Она пошла на такой шаг после решения Конституционного суда, который отменил введенный депутатами режим чрезвычайного положения в республике. На время его действия распускать парламент было нельзя.

Распущенный парламент не досидел и половины своего срока. Прошлые выборы прошли в феврале 2019 года. Тогда на них победила Партия социалистов, получившая 35 из 101 мандата.