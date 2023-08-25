25 августа 2023, 12:02
Посольство заявило о задержании россиянина в Финляндии
Посольство РФ: россиянина задержали в Финляндии по запросу Украины
Посольство России в Хельсинки заявило, что 23 августа гражданина РФ задержали на территории Финляндии по просьбе украинской стороны. Об этом дипломаты сообщили РИА «Новости».
«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей», — рассказали они.
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По их словам, в тот же день российское диппредставительство отправило официальным органам Финляндии просьбу о проведении встречи с соотечественником. Финская сторона пока не ответила.
Консульский отдел посольства сейчас на связи с семьей и адвокатом задержанного. Дипломаты делают все для помощи мужчине.
По данным телеканала MTV3, задержанный россиянин — это якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014 и 2015 годах на стороне ЛНР и ДНР.
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