Мир 25 августа 2023, 12:02 Посольство заявило о задержании россиянина в Финляндии Посольство РФ: россиянина задержали в Финляндии по запросу Украины XinHua/globallookpress

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Посольство России в Хельсинки заявило, что 23 августа гражданина РФ задержали на территории Финляндии по просьбе украинской стороны. Об этом дипломаты сообщили РИА «Новости».

«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей», — рассказали они.

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По их словам, в тот же день российское диппредставительство отправило официальным органам Финляндии просьбу о проведении встречи с соотечественником. Финская сторона пока не ответила.

Консульский отдел посольства сейчас на связи с семьей и адвокатом задержанного. Дипломаты делают все для помощи мужчине.

По данным телеканала MTV3, задержанный россиянин — это якобы один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которая участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014 и 2015 годах на стороне ЛНР и ДНР.