Эксклюзив 30 июня 2023, 13:14 Посольство выяснит обстоятельства задержания хоккеиста в Польше — Захарова Представитель МИД Захарова: посольство выяснит причины задержания хоккеиста в Польше РИА «Новости»

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Сотрудники посольства выясняют обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше, сообщила «360» официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, спортсмену окажут необходимую помощь.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнула Мария Захарова.

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Она напомнила, что польский прокурор назвал это «14-м случаем ареста российских граждан».

«Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — добавила дипломат.

Днем 30 июня генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что в республике задержали хоккеиста из России, который якобы занимался шпионажем. По словам польских властей, ему предъявили обвинения и арестовали на три месяца.

Задержанным мог оказаться 20-летний Максим Сергеев, который выступает за местную команду с октября 2021 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что посольство разберется в ситуации.