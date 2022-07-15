Посольство России в США констатировало, что в местных СМИ продолжают дискредитировать РФ в вопросе биооружия. Однако свою репутацию в этом вопросе испортили как раз Соединенные Штаты, подчеркнули в диппредставительстве.

«В местных СМИ продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС РФ биологического оружия. Подчеркиваем, что именно США (а не наша страна) запятнали репутацию в данной области», — отметили в заявлении.

Дипломаты добавили, что документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады. Посольство привело в пример опубликованный в марте отчет Института стратегических исследований армии США о программе хим- и биооружия во время войны в Корее. В документе значится, что при подготовке к корейской кампании «ВВС США изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению».

В качестве приоритетных биоагентов рассматривались возбудители бруцеллеза и экономически значимых инфекций, в том числе стеблевой ржавчины пшеницы. Две с половиной тысячи таких боеприпасов планировали применить «для нанесения удара по советским зерновым культурам».

В посольстве напомнили, что в докладе «подрядчиков Пентагона на Украине» Black & Veatch и Metabiota тоже фигурируют проекты изучения вирусов, способных нанести ущерб сельскому хозяйству.

Со времен Корейской войны подходы США к «наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей» не изменились.

«Призываем местных экспертов ознакомиться с указанными документами и задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО», — резюмировало посольство.