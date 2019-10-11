Посольство: в разбившемся Ан-72 могли быть россияне

Граждане России находились в самолете Ан-72, который потерпел крушение в Конго. Об этом заявили диппредставители РФ в Демократической Республике.

Военный Ан-72 разбился в Конго. На борту были украинцы Подробнее

«Мы находились в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов и по предварительным данным выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане», — заявила РИА «Новости» пресс-атташе посольства РФ в стране Наталья Кононова. Она отметила, что их имена и фамилии сейчас уточняются.

Самолет, который в основном перевозил президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, вылетел из аэропорта Гомы в 13:32 по местному времени (14:32 по Москве) в четверг. Его ждали в Киншасе в 16:43 (18:43 по Москве). Однако спустя час после вылета экипажа Ан-72 потерял связь с диспетчерами и пропал с радаров.

На его борту находились восемь человек, в том числе четыре пассажира. Позже стало известно о крушении Ан-72. По неподтвержденным данным, находившиеся на борту люди погибли. Местные СМИ написали, что самолетом управляли украинские пилоты.