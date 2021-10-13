Посольство Узбекистана заявило о «миграционной амнистии» в России

Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которые до этого были лишены такого права. Информацию об этом опубликовал сайт посольства Узбекистана в Москве.

«Россия объявила о „миграционной амнистии“ в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны», — сказано в сообщении посольства со ссылкой на первого заместителя МВД РФ Александра Горового.

Горовой озвучил эту информацию в ходе встречи в Москве с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, отмечено в сообщении.

«Миграционная амнистия» не распространяется на тех граждан Узбекистана, которые ранее были депортированы из России на основании решений судов.

Также, как указано в сообщении, в рамках специального пилотного проекта МВД России совместно с узбекской стороной с 18 октября будет запущен механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана, которые намерены выехать в Россию для работы, смогут оформить разрешения на работу (патент), до выезда из республики.

Благодаря такому решению получится значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будет нести российские работодатели, отмечено в сообщении.

В России амнистировали 300 тысяч мигрантов, из которых половина — граждане Узбекистана, а другая половина — граждане Таджикистана. Теперь они смогут вернуться к нам в страну на заработки. По словам миграционного юриста портала migrant.mobi Насима Абдуллаева, такое решение было принято, потому что Россия нуждается в трудовых мигрантах. Из-за их нехватки начались критические застои в сфере строительства и сельского хозяйства.