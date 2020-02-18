Посольство уточнило информацию о больных коронавирусом россиянах

В посольстве Японии в России уточнили, что заболевший россиянин на борту лайнера Diamond Princess по-прежнему один. И это мужчина — супруг женщины, которую считали инфицированной. Ее просто положили в больницу из-за высокого риска заражения.

«Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-2019 по состоянию на 17 февраля», — говорится в сообщении японского посольства в Facebook.

Мужчину положили в больницу в префектуре Аити. Чувствует он себя сносно, а его жену отправили в одну из клиник префектуры Канагава из-за высокого риска заражения.

Diamond Princess c 3 февраля стоит на рейде в японском порту Иокогама. На борту судна карантин из-за коронавируса. Заболели уже 398 пассажиров и 56 членов экипажа. Все россияне сойдут на берег в среду, 19 февраля. Двухнедельный карантин закончился. Часть из них в этот же день сможет улететь домой. В Японии пока останется только эта семейная пара.