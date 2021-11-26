Посольство Украины в Испании потребовало отозвать учебники с российским Крымом

В испанских школьных учебниках Крым назвали частью России. Украина потребовала изъять весь тираж из образовательных заведений и больше не допускать такие книги для образовательного процесса.

Претензию украинское посольство в Испании направило местным властям, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

«Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки», — отметили в посольстве.

Дипломаты указали на неточность в учебнике «Социальные науки» для шестого класса средней школы издательства Edelvives. В нем отмечено, что Крым принадлежит России.

«Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании», говорится в публикации.

Украина настаивает на том, чтобы впредь подобные учебники не одобряли для испанских школ.

Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, который провели после госпереворота на Украине. Подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав РФ.