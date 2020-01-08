Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах крушения лайнера

Посольство Украины в Иране переформулировало сообщение о возможных причинах падения самолета в Тегеране. Ранее в дипмисии заявили, что версия теракта исключена из списков причин ЧП.

«Информацию о причинах авиакатастрофы выясняет комиссия. Любые заявления о причинах аварии до решением комиссии не носят официального характера», — так теперь говорится в сообщении посольства в Facebook. Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк сейчас находится на месте крушения.

Самолет «Международных авиалиний Украины» упал сразу после вылета из Тегерана утром 8 января. На его борту находились 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, три — Германии, три - Великобритании и 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа. Все они погибли.

Основной версией падения самолета называют возгорание двигателя. Оба черных ящика с борта потерпевшего крушение воздушного судна уже нашли.