Мир 12 декабря 2022, 14:09 Посольство Украины в Греции получило очередной окровавленный пакет Спикер МИД Украины Николенко: посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет Викимедиа

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Полиция начала расследование после того, как в украинское посольство в Греции привезли окровавленный пакет. Об этом рассказал на своей странице в Facebook* официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он написал, что посылку доставили утром 12 декабря. Адрес отправителя тот же, что и на остальных таких конвертах, которые принесли в посольства и консульства Украины в других странах — дилерский центр Tesla в немецком городе Зиндельфинген. Олег Николенко написал, что полиция Греции начала расследование, и понадеялся, что теперь правоохранители в Германии ускорят свое.

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Представитель МИД Украины добавил, что неизвестные 33 раза пригрозили украинским дипломатам в 17 странах мира. В 28 из них в дипведомства принесли подобные посылки, в двух заявили о заложенной бомбе, по одному разу прислали письмо с предупреждениями, устроили акт вандализма и попытались совершить теракт.

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Ранее несколько конвертов с подозрительным содержимым получило посольство Украины в Румынии, а представительство в Казахстане — письмо с предупреждением о взрыве, рассказали «Известия». Полиция обеих стран начала проверку.

* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.