Посольство Украины сочло оскорбительными слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах | 360°

Мир 18 сентября 2022, 03:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Посольство Украины сочло оскорбительными слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах Посольство Украины посчитало оскорбительными слова экс-главы МИД Румынии Марги о границах Pxhere.com

Читать 360tv в

Украинское посольство в Бухаресте назвало «вопиющим оскорблением» слова экс-главы МИДа Румынии Андрея Марги о неестественных границах, а также его предложение «уступить» свои территории другим странам.

Свое возмущение посольство Украины выразило в Twitter.

Реклама

Представители украинского диппредставительства сочли слова Марги о неестественных границах Украины неприемлемыми. Они упрекнули бывшего румынского министра иностранных дел за попытку поставить под сомнение нерушимость границ Украины, отметило ИА Nation News.

Реклама

«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они представляют собой пример вопиющего оскорбления», — сказано в публикации украинского диппредставительства.

Бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга ранее заявил о том, что Украина находится в неестественных границах. Эти слова сказаны не просто так, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора». Более того, они уже начали делать свое дело.

Обозреватель испанского издания Rebelion Пабло Хофре Леаль написал в своей статье, что Киев может заплатить своими территориями за военную помощь со стороны западных стран.

0 0 0 0 0 0