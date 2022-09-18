Посольство Украины сочло оскорбительными слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах | 360°

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Посольство Украины сочло оскорбительными слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах

Посольство Украины посчитало оскорбительными слова экс-главы МИД Румынии Марги о границах

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Украинское посольство в Бухаресте назвало «вопиющим оскорблением» слова экс-главы МИДа Румынии Андрея Марги о неестественных границах, а также его предложение «уступить» свои территории другим странам.

Свое возмущение посольство Украины выразило в Twitter.

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Представители украинского диппредставительства сочли слова Марги о неестественных границах Украины неприемлемыми. Они упрекнули бывшего румынского министра иностранных дел за попытку поставить под сомнение нерушимость границ Украины, отметило ИА Nation News.

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«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они представляют собой пример вопиющего оскорбления», — сказано в публикации украинского диппредставительства.

Бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга ранее заявил о том, что Украина находится в неестественных границах. Эти слова сказаны не просто так, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора». Более того, они уже начали делать свое дело.

Обозреватель испанского издания Rebelion Пабло Хофре Леаль написал в своей статье, что Киев может заплатить своими территориями за военную помощь со стороны западных стран.

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