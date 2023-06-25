25 июня 2023, 19:19
Посольство Украины обвинило власти Израиля в выборе пророссийского пути
Посольство Украины: Израиль избрал путь тесного сотрудничества с Россией
Власти Израиля встали на путь тесного сотрудничества с Россией, уклонившись с строну пророссийской позиции. Такое заявление сделало посольство Украины в Тель-Авиве, передал ТАСС.
«Посольство <…> с сожалением подчеркивает, что текущее израильское правительство сделало выбор в пользу пути тесного сотрудничества с Российской Федерацией», — уточнили в заявлении.
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Украинские дипломаты посетовали на полное отсутствие израильской гуманитарной поддержки Украины.
Киевская дипмиссия обратила внимание визит израильского министра иностранных дел Эли Коэна на Украину, назвав его бесплодным и серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В посольстве напомнили заявление израильского лидера о том, что страна не будет передавать ВСУ вооружение.
Ранее военный аналитик Алексей Анпилогов пояснил, что Израиль не будет поставлять Украине оружие из-за опасений перепродажи.
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