Мир 30 марта 2023, 21:30 Посольство США запросило официальное уведомление об аресте Гершковича Госдеп: посольство США в России запросило официальное уведомление об аресте Гершковича РИА «Новости»

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Посольство США в России направило запрос на предоставление официального уведомления об аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление замруководителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела.

Он отметил, что Россия со своей стороны должна предоставить официальное уведомление об аресте согласно двустороннему консульскому соглашению.

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Также Пател добавил, что учитывая российские административные процедуры, а также требования безопасности, на это, вероятно, уйдет несколько дней.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже. Журналист московского бюро The Wall Street Journal, по данным силовиков, пытался получить секретные сведения. По информации ФСБ, Гершкович собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Издание причастность своего сотрудника к шпионажу отвергло и потребовало его освобождения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подтвердила, что задержанному Гершковичу предоставили консульский доступ. Никаких подробностей она приводить не стала.