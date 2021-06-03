Посольство США в Москве отказалось принять письмо семьи Ярошенко о помиловании

Американское посольство в Москве не приняло письмо супруги и дочери летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США. Об этом сообщила жена осужденного — Виктория Ярошенко.

Обращение родственники летчики адресовали президента США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.

«Наше обращение было направлено в посольство США в Москве. Мне должно было еще в понедельник прийти SMS-сообщение о том, что оно (письмо — прим. ред.) получено. В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно», — рассказала Виктория Ярошенко, ее процитировал ТАСС.

Женщина отметила, что при оправлении письма указала адрес и телефон дипломатического ведомства Соединенных Штатов. Все контакты были на сайте дипмиссии. Еще два письма отправлены прямо в США.

Ярошенко еще в момента отправки обращения заявила, что «семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки». Об этом написала газета «Известия». В письме родные заявили, что их прошение «основано на гуманитарных причинах». Ярошенко страдает рядом заболеваний. Кроме того, у него нет возможности регулярно видеть свою семью.

Президенты двух стран — Владимир Путин и Джо Байден —впервые очно встретятся 16 июня в Женеве. Они обсудят двусторонние отношния. Не исключено, что может быть поднять вопрос о заключенных россиянах в США.

Константина Ярошенко осудили в США за якобы намерение перевезти крупную партию кокаина. В Штаты его доставили из Либерии американские спецслужбы. Россиянин в 2011 году получил 20 лет лишения свободы.