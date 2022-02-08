Посольство Соединенных Штатов в Киеве раздумывает над возможностью переместить дипломатическую миссию в западные регионы Украины. Причиной этому называют собственные опасения нового витка эскалации ситуации вокруг страны. С таким сообщением в понедельник выступил портал BuzzFeed, который ссылается на собственные источники.

По сведениям издания, на текущий момент в посольстве США не принято никаких решений об условиях, сроках или местах потенциального перемещения дипмиссии по территории Украины. Но уже началось активное обсуждение всех этих вопросов.

Портал задал вопрос Госдепартаменту США. Там ответили, что пока не готовы вообще ничего объявлять на эту тему. Ведомство только добавило, что до сих пор призывает всех американских граждан, которые на текущий момент находятся на Украине, оперативно уехать из страны.

Впервые заявление американского Госдепа о том, чтобы сотрудники дипмиссии США и их семьи покинули Киев и в целом Украину, прозвучало в конце января. Ведомство распространило сообщение, в котором пояснило: такие решения принимаются на фоне некой опасности «риска военных действий со стороны России».