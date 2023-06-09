Мир

09 июня 2023, 15:41

Посольство США в Киеве профинансирует программу перевода книг по истории Украины

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Соединенные Штаты намерены выделить до 100 тысяч долларов для перевода книг по истории Украины и для борьбы с дезинформацией. Об этом сообщил RT со ссылкой на посольство США в Киеве.

Переведенные книги будут распространяться среди вузов, школ, библиотек, правительственных и неправительственных организаций.

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«Средства направят на поддержку перевода текстов, написанных американскими авторами и изначально опубликованных американскими издательствами…», — говорится в тексте документа.

Заявки будут рассматриваться среди украинских некоммерческих и неправительственных издателей.

США

Украина

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