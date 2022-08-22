Посольство США в Ереване объявило о поиске сотрудника для «противодействия коррупции»
В Ереване ищут специалиста на должность старшего советника по вопросам противодействия коррупции по стране. Большую часть рабочего времени он будет проводить в американском посольстве. Об этом написал RT.
«Основная цель программы бюро… в Армении состоит в оказании поддержки принимающему государству в развитии эффективного и прозрачного сектора уголовного правосудия, уважающего права человека и активно борющегося с коррупцией», — говорится в сообщении Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В обязанности старшего советника войдет изучение потребностей Армении в том, что касается антикоррупционной и правоохранительной деятельности.
Он должен будет посещать конференции и семинары по борьбе с коррупцией, координировать свою работу с американской стороной, а также обучать и наставлять представителей ряда ведомств Армении.
Зарплата у старшего советника составит от 91,5 тысячи долларов до 134,3 тысячи долларов в год.