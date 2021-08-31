Посольство США в Белоруссии урезало штат

США сократили посольский штат в Белоруссии. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт посольства США в Республике в Facebook.

При этом страна уже второй раз за три месяца возвращает послов на родину. Причиной этого является приказ белорусских властей. Власти Белоруссии предложили сократить посольский штат до пяти тысяч человек. Сделать это необходимо до 1 сентября.

Власти республики оправдывают это тем, что США сами решили «ограничить взаимодействие и диалог», введя против Белоруссии санкции.