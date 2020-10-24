Посольство США в Белоруссии призвало сограждан запастись едой и оставаться дома

Кроме того, гражданам рекомендовали изолироваться дома хотя бы на три дня, избегать массовых скоплений людей на улице и следить за новостями.

По их мнению, после истечения срока ультиматума силовики начнут более жестко действовать во время разгонов различных митингов и акций. Посольство полагает, что и протестующие могут начать действовать более активно.

Также в ведомстве предупредили о возможных остановках общественного транспорта и перекрытии улиц.

Ранее Светлана Тихановская предложила силовикам перейти на сторону белорусской оппозиции. Они должны принять решение до 25 октября.

Кроме того, Тихановская поставила ультиматум белорусским властям. Они должны выполнить три требования, иначе в стране начнутся забастовки, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах». В ультиматум входят: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политических заключенных.