Мир 12 января 2024, 11:25 Посольство США проведет в Польше фестивали для «углубления представления» об Америке

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Посольство США объявило конкурс среди ряда компаний на проведение музыкальных и кинофестивалей в Польше. Об этом сообщил RT со ссылкой на опубликованный Госдепом документ.

Цель предстоящих мероприятий состоит в сформировании у жителей Польши более глубокого и полного представления о США. Для этого на фестивали будут приглашать американских артистов и представителей экспертного сообщества. Главным образом все это нацелено на студентов и молодежь до 35 лет.

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«Это очередной транш для того, чтобы проводить работу среди польской молодежи по накачиванию ее очередной порцией русофобии. США много лет работают в Польше, финансируя различные молодежные программы, цель которых — настроить молодых людей против России», — заявил политолог Иван Мезюхо.

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