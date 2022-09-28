Посольство США призвало американцев уехать из России | 360°

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Посольство США призвало американцев уехать из России

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

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Американцам следует отказаться от поездок в Россию. Тем, кто уже путешествует или живет в стране, рекомендовали ее покинуть. Заявление опубликовало на своем сайте посольство США в РФ.

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть [ее], пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — заявили в дипведомстве.

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С покупкой авиабилетов могут возникнуть сложности. Однако сухопутные маршруты на автомобилях и автобусах открыты. Американцам посоветовали воспользоваться такой возможностью сейчас, потому что США не смогут помочь им в случае проблем с транспортным сообщением.

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Посольство также посоветовало гражданам США носить при себе документы, отказываться участвовать в политических и социальных протестах и не фотографировать силовиков.

Рекомендации дипведомство связало с проведением в России частичной мобилизации. Посольство опасается, что она затронет лиц с двойным гражданством.

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