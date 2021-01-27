Посольство США получило ноту за распространение фейков от МИД РФ
В ноте протеста также было указано, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.
«Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их „кураторов“, игнорируя основополагающие демократические и этические нормы», — сказано в тексте заявления МИД.
Ведомство также поддержало заявление Совета Федерации о монопольном контроле над интернетом, установленном американскими компаниями и госструктурами.
На днях заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил протест послу США в России Джону Салливану из-за комментариев американского посольства по поводу незаконных митингов в поддержку российского блогера Алексея Навального. Дипмиссия опубликовала маршруты и время начала акций.