    10 мая 2020, 19:38

    Посольство США ответило на публикации Белого дома о победе над нацизмом. Но ничего не прояснило

    Алена Макаренко

    В День Победы Белый дом поздравил США и Великобританию с победой над фашизмом, но не упомянул СССР. Американское посольство в Москве отреагировало на эту публикацию, сообщил «Интерфакс».
    Посольство США ответило на публикации Белого дома о победе над нацизмом. Но ничего не прояснило

    В диппредставительстве напомнили о недавних заявлениях, в которых говорилось про общие усилия и жертвы стран. Например, послы упомянули совместное заявление президентов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе.

    Также в посольстве в качестве примера вспомнили интервью посла США в России Джона Салливана. Тогда дипломатический представитель говорил о гордости по поводу того, что Америка поддержала Советский Союз в борьбе против нацизма.

    Однако в американском посольстве так и не объяснили, почему Белый дом причислил к победителям нацизма только США и Великобританию.

    В нескольких соцсетях 9 мая Белый дом опубликовал поздравительное сообщение. В нем говорилось, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», СССР в постах не упоминается.

    В МИД России возмутились подобным заявлением со стороны США. В ведомстве пообещали «провести серьезный разговор» с американскими официальными лицами по этому поводу.