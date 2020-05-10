Посольство США ответило на публикации Белого дома о победе над нацизмом. Но ничего не прояснило

В диппредставительстве напомнили о недавних заявлениях, в которых говорилось про общие усилия и жертвы стран. Например, послы упомянули совместное заявление президентов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе.

Также в посольстве в качестве примера вспомнили интервью посла США в России Джона Салливана. Тогда дипломатический представитель говорил о гордости по поводу того, что Америка поддержала Советский Союз в борьбе против нацизма.

Однако в американском посольстве так и не объяснили, почему Белый дом причислил к победителям нацизма только США и Великобританию.

В нескольких соцсетях 9 мая Белый дом опубликовал поздравительное сообщение. В нем говорилось, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», СССР в постах не упоминается.

В МИД России возмутились подобным заявлением со стороны США. В ведомстве пообещали «провести серьезный разговор» с американскими официальными лицами по этому поводу.