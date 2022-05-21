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    21 мая 2022, 21:50

    Посольство США на Украине опубликовало картину Репина, заменив главного персонажа на Байдена

    Посольство США на Украине опубликовало картину Репина с дорисованным Байденом

    Полина Созыкина

    «Авторской визуализацией» назвали в посольстве США на Украине перерисованный шедевр Ильи Репина «Запорожцы». Вместо главного персонажа на полотне изобразили президента Соединенных Штатов Джо Байдена, подписывающего «закон».

    Посольство США на Украине опубликовало картину Репина, заменив главного персонажа на Байдена

    «Авторская визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный дополнительный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — изображение опубликовали в Twitter и сопроводили такой подписью.

    Джо Байден в субботу подписал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

    При этом самим США придется занимать эти деньги у Китая, сообщил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Также Пол выступил за то, чтобы назначить проверяющего за расходованием этих средств, однако его инициативу не поддержали.