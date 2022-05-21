Посольство США на Украине опубликовало картину Репина, заменив главного персонажа на Байдена

«Авторской визуализацией» назвали в посольстве США на Украине перерисованный шедевр Ильи Репина «Запорожцы». Вместо главного персонажа на полотне изобразили президента Соединенных Штатов Джо Байдена, подписывающего «закон».

«Авторская визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный дополнительный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — изображение опубликовали в Twitter и сопроводили такой подписью.

Джо Байден в субботу подписал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

При этом самим США придется занимать эти деньги у Китая, сообщил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Также Пол выступил за то, чтобы назначить проверяющего за расходованием этих средств, однако его инициативу не поддержали.