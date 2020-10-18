Посольство США исключило покупку Украиной российской вакцины

В дипмиссии сообщили, что временный поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин провела «конструктивный коллегиальный ужин» с главой украинского Минздрава Максимом Степановым. Во время встречи обсуждались борьба с COVID-19 и реформы в сфере здравоохранения, отметило РИА ФАН.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — сказано в сообщении американского посольства.

Ранее о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса до окончания испытаний уже заявлял сам Степанов. По его словам, страна должна создать собственную вакцину для профилактики COVID-19 и обеспечить всех граждан этим препаратом. У местных производителей есть достаточные мощности, однако им нужен госзаказ на несколько лет, добавил Степанов.