Мир 05 марта 2024, 11:29 Посольство США анонсировало программу по «внедрению медиаграмотности» в албанских вузах

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Посольство США в Тиране объявило программу, которая будет реализована совместно с албанскими университетами. Студентов обучат «распознавать дезинформацию», поступающую от зарубежных субъектов, сообщил RT.

Проект реализуется с целью «внедрения медиаграмотности». Сотрудники американского ведомства планируют «повысить устойчивость молодежи к фейковым новостям и теориям заговора».

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Инструментами станут тренинги, состязания и другие мероприятия.