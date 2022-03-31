Посольство Словении в Киеве объяснило, почему осталось без своего флага

Дипломатическое представительство Словении в Киеве теперь осталось без флага перед входом, поскольку он очень похож на триколор РФ. Об этом написало Словенское агентство печати со ссылкой на временного поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка.

Лесьяк по приезде в украинскую столицу поднял словенский флаг перед диппредставительством.

«Когда мы приехали в Киев, было довольно ветрено. Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру», — рассказал он.

По его словам, спустя два дня ветер стих, флаги опустились, словенский стал похож на российский. Из-за этого к Лесьяку обратились представители украинской Национальной гвардии и полиции. Они попросили на время снять словенский флаг, потому что он «слишком похож на российский». Теперь перед входом в посольство Словении на Украине флаг отсутствует.

Словенское посольство в Киеве возобновило работу 28 марта. А неделей ранее премьер-министр республики Янез Янша заявил, что словенские власти решили вернуть в украинскую столицу сотрудников дипломатического представительства. Янша 24 марта уточнил, что будет главой миссии поверенный в делах Словении. Об этом написал ТАСС.