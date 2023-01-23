Мир 23 января 2023, 22:22 Заявления на визы в Швецию снова начали принимать в России Посольство Швеции в РФ объявило о возобновлении приема заявлений на визу от россиян freepik

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Шведское посольство в России возобновило прием заявлений на визу. Об этом диппредставительство сообщило в своих соцсетях.

«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», — говорится в сообщении.

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Выдачу виз и возможность подать заявление приостановили 16 января по техническим причинам. В ведомстве заявили, что постараются решить эту проблему как можно скорее.

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Граждане России сейчас с трудом получают туристические визы для поездок в некоторые страны Евросоюза. Иногда посольства официально не отказывают в выдаче виз россиянам, но ставят заведомо невыполнимые условия.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее попросил Евросоюз «не промахнуться» с возможным запретом виз для россиян. По его мнению, ситуация на Украине привела к тому, чтобы параллельно подумать и «о следующем дне, следующей неделе и следующем месяце» в отношениях с Россией.