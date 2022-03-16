Посольство: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик

Санкции продолжают загонять российско-американские отношения в тупик. Об этом заявил посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

Таким образом российская дипмиссия прокомментировала решение США ввести новый пакет санкций против России. Ограничительные меры коснулись 15 физических лиц в России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства.

«Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что Россия применит ответные меры, «как того требует принцип взаимности».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты и их союзники путем введения санкций из-за ситуации на Украине полностью уничтожили российскую экономику.

Страны Запада в ответ на российскую операцию на Украине ввели против Москвы жесткие санкциии. Ограничительные меры коснулись активов ЦБ, операций с российским госдолгом, нескольких крупных банков, импорта технологий. Под персональные санкции попали российские бизнесмены и политики.