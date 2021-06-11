Посольство России заявило о провокации НАТО на учениях в Балтийском море

США применили во время учений Baltops бомбардировщик B-52H. Посольство России в США назвало такое действие провокацией и бряцанием оружием.

«Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное „бряцание оружием“ нагнетает напряженность в Европе и омрачает атмосферу в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена», — написало посольство в Twitter.

Диппредставительство призвало США коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте. Также американские власти попросили прекратить опасную активность у российских границ.

Ранее о бомбардировщиках в Балтийском море сообщал Национальный центр управления обороной России. Последний раз о В-52Н и его сопровождении российскими истребителями говорили 31 мая.

Военные учения Baltops-2021 проходят с 6 по 18 июня в акватории Балтийского моря. НАТО отрабатывает навыки уже в 50-й раз. Всего в учениях участвуют 16 стран, входящих в Североатлантический альянс, а также Швеция и Финляндия. Задействованы четыре тысячи военных, 40 кораблей и 60 самолетов с вертолетами.