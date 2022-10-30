Посольство России заявило о проверке информации по пострадавшим во время давки в Сеуле | 360°

Мир 30 октября 2022, 03:49 Посольство России заявило о проверке информации по пострадавшим во время давки в Сеуле Посольство РФ: информации о пострадавших россиянах в результате давки в Сеуле пока нет

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Посольство РФ в Республике Корея уточняет информацию о том, нет ли среди пострадавших в результате давки в Сеуле россиян. Пока таких данных нет, сообщил ТАСС.

Ранее корейские власти заявили, что в результате давки погибли два иностранца, еще 15 пострадали. Их гражданство уточняется.

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«Мы уточняем информацию. От южнокорейских правоохранительных органов сведений о жертвах среди россиян пока не поступало», — сообщил заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков.

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Как уточнил Абдрашников, властям Южной Кореи нужно время для установления личности всех пострадавших и погибших.

Трагедия произошла 29 октября во время массового празднования Хеллоуина. В этот момент в районе проведения праздника находилось не меньше 100 тысяч человек.

Давка начала образовываться в переулке с неровной дорогой, которая постепенно сужается. Поэтому люди в толпе могли споткнуться и упасть при напоре сзади. По последним данным, при давке в столице Южной Кореи Сеуле погибло 149 человек