Мир 20 декабря 2022, 07:46 Посольство России заявило о провале попыток США вбить клин в ее отношения с соседями Посольство РФ сообщило о провале попыток США рассорить Россию с соседями РИА «Новости»

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Стремления администрации президента США поссорить Россию с ее соседями не увенчались успехом. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, написало РИА «Новости».

Таким образом дипломатическое ведомство отреагировало на заявление представителя американского департамента Неда Прайса. Он сказал, что США не верят в отсутствии у РФ планов на поглощение соседних государств.

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«США ни при каких обстоятельствах не удается вбить клин в отношения России и соседних стран. Там до сих пор не хотят или не могут признать, что не все готовы жить по навязанным ими правилам», — сказано в сообщении диппредставительства.

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Также российские дипломаты подчеркнули, что в условиях сильного внешнего давлении естественной реакцией станет укрепление и без того тесных связей России и Белоруссии.

В понедельник, 19 декабря, президент РФ Путин провел в Минске рабочую встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

После переговоров он заявил, что страны успешно противостоят беспрецедентному санкционному давлению, сведя на нет попытки изолировать оба государства на международной арене.