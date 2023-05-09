Мир 09 мая 2023, 11:45 Посольство России в Токио заявило о сильном ухудшении отношений двух стран Посольство России в Токио заявило об отсутствии положительных перемен в отношениях стран Википедия

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Власти Японии взяли курс на полное охлаждение отношений с Россией и демонтаж накопленного богатого опыта сотрудничества. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской дипмиссии в Токио Геннадий Овечко.

По его словам, температура в отношениях стран рискует рухнуть до такой низкой отметки, что «термометр просто лопнет».

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«В 2022 году отношения России и Японии подвергли шоковой заморозке, сознательно проводимой японскими властями под руководством США», — сказал он.

Овечко предположил, что нынешнее правительство азиатского государства не осознает, что этот курс в конечном счете ударит по самой Японии, по ее бизнесу и гражданам.

«Япония в русофобском запале рискует опустить градус наработанных связей до критических значений. Россия со своей стороны всегда открыта к равноправной работе, которая отвечает интересам обеих стран», — добавил посол.

После начала спецоперации власти Японии присоединились к западным антироссийским санкциям. В частности, в апреле СМИ сообщали о намерении японского правительства полностью запретить поставку подержанных автомобилей в Россию.