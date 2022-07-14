Посольство России в США заявило, что санкции Штатов усложняют импорт сельхозтоваров

Односторонние санкции Соединенных Штатов приводят к большим проблемам для импортеров сельскохозпродукции. Об этом журналистам заявили в посольстве России в США.

«Вашингтон активно использует нелегитимные односторонние санкции, призванные заблокировать торгово-экономическое взаимодействие нашей страны с внешним миром, готов и дальше подрывать цепочки поставок. Как следствие — государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров», — процитировал диппредставительство ТАСС.

В посольстве добавили, что обвинения России в том, что она якобы препятствует вывозу агропродукции с Украины морем, «не выдерживают критики».

«Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию», — возразили в дипломатическом представительстве.

Как отметил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов, Украина шантажирует страны Европы мировым голодом и обвиняет в срыве поставок зерна Россию, но на самом деле Украине плевать на остальные страны, ее главная цель — очернить РФ и получить побольше благ.