Мир 11 марта 2024, 09:20 Посольство России в США столкнулось с провокациями при подготовке к выборам Посол Антонов: посольство РФ в США готовится к выборам в условиях провокаций РИА «Новости»

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Подготовку к проведению в США выборов президента России сопровождают постоянные провокации, заявил РИА «Новости» посол Анатолий Антонов. Дипломаты, по его словам, рассчитывают, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии.

«В условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов», — рассказал Антонов.

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Он подчеркнул, что дипмиссия также находится в тесном контакте с секретной службой Госдепа. В посольстве рассчитывают, что Штаты действительно выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии, указал он.

Отдельно дипломат обратил внимание, что американские власти в преддверии выборов предпринимают провокационные шаги, иллюзорная цель которых в том, чтобы раскачать ситуацию в России.

«Градус русофобской риторики администрации Байдена зашкаливает. <…> Пентагон с легкостью называет нашу страну врагом СШA», — добавил посол.

Законодатели и чиновники Госдепа при этом, по его словам, демонстративно привечают беглых представителей российской пятой колонны, убеждая их в поддержке «борьбы за свободу россиян».