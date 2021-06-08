Посольство России в США посчитало учения Arctic Challenge провокационными

Посольство РФ в Соединенных Штатах назвало учения Arctic Challenge провокационными. Они будут проводиться с участием США.

«Маневры Arctic Challenge с участием ВВС США в Европе (USAFE) провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития арктического региона», — сказано в заявлении посольства, которое появилось в Twitter.

Arctic Challenge проводят раз в два года каждые два года ВВС Норвегии, Финляндии, Швеции. Это одни из крупнейших учений в Европе с использованием боевой авиацией.

С американской стороны в маневрах примет участие отряд морской пехоты, который состоят из десяти многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet. Их будут сопровождать воздушные танкеры KC-130 и самолеты 452-й морской авиационной транспортной эскадрильи (VMGR-452). Также в Финляндию перебросят около 250 морских пехотинцев. Визит эскадрильи — часть оборонного сотрудничества между Штатами и Финляндией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике. По его мнению, в регионе осложняется военно-политическая обстановка из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к транспортным коммуникациям и ресурсам. Россия для обеспечения своих национальных интересов и укрепления обороноспособности активно развивает Северный флот.