Посольство России в США ответило на заявления Госдепартамента об «изоляции» РФ

Заявление Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России и о том, что она якобы становится «изгоем», не выдерживает критики, заявили в посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах. Комментарий появился в Telegram-канале диппредставительства.

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны „воспаленным воображением“ американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», — отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что руководство России активно вовлечено в международные дела — очередным подтверждением тому является «насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова».

«В ходе визитов в Египет и Республику Конго глава российской дипломатии не только провел обстоятельные переговоры со своими коллегами, но и был принят руководителями государств. В Каире министр встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств и постоянными представителями стран-членов организации», — добавили в посольстве.